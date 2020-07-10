В Кирилловке заметили сразу два смерча. Видео

Дарья Дурова Общество 00:18, 11.07.2020 Обновлено: 00:21, 11.07.2020

Возле курортного поселка Кирилловка Запорожской области заметили два смерча, которые зависли над полем.

Необычное природное явление на косе Пересыпь сняли на камеру местные жители. Ролик был опубликован 10 июля на YouTube-канале РИА "Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Смерчи образовались в поле почти одновременно, один был немного больше.

На записи очевидца видно, что смерчи практически зависли в поле на одном месте.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черкасской области в селе Васютинцы местные жители заметили редкий смерч рода лендспаут (landspout). Он образуется на стадии роста в кучевом облаке.

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