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В Кирилловке отдыхающие придумали "интересное развлечение": фото и видео

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На известном курорте Кирилловка в Запорожской области, на побережье Азовского моря, отдыхающие придумали себе "развлечение". Они достают медуз из воды и выбрасывают на берег.

Как сообщило издание "РИА Мелитополь", некоторые люди даже закапывают корнеротов в песок, строя горки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, в Кирилловке медузы уже ничуть не пугают курортников.

Медуза

Медуза

РИА Мелитополь

Так, ученые объяснили, что такое количество корнеротов не свидетельствует о экологической катастрофе. Это циклическая норма природы, ведь медузы следуют за уровнем соли в воде. Чем она выше — тем больше будет их.

Новости
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Медуза

Медуза

РИА Мелитополь

Отдыхающие

Отдыхающие

РИА Мелитополь

Медуза

Медуза

РИА Мелитополь

Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном курорте Кирилловка побережье заполонили медузы: их нашествие связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом. Это значительно испортило отдых пляжникам.

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Место
Украина Запорожье
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