В кино могут отказаться от сцен секса из-за коронавируса

В кино могу отказаться от сцен секса из-за коронавируса.

Британских режиссеров кино и телевидения призывают отказываться от сцен секса в соответствии с новыми принципами режиссуры во время коронавирусного кризиса.

С таким предложением выступила профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании, пишет The Guardian.

В обновленном руководстве по съемкам эротических эпизодов кинематографистам рекомендуют заменить постельные сцены на альтернативные.

В частности, актеры могут "поправлять одежду или переодеваться после события", или же их части тела могут "двигаться под одеялом". Также режиссерам предлагают "снять дверь спальни, оставив зрителя додумывать происходящее в ней самостоятельно".

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье директор областного лабораторного центра Минздрава Роман Терехов порекомендовал заниматься сексом в качестве профилактики заболевания коронавирусом.

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