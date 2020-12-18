В Киевском университете культуры открыли 'Международный центр инновационных технологий'

Знаковое событие произошло на факультете дистанционного обучения Киевского университета культуры - открытие "Международного центра инновационных технологий".

Основная цель центра - повышение качества и эффективности образовательного процесса путем применения современных технологий для дистанционного и смешанного обучения, разработка экосистемы повышения цифровой компетентности преподавателей и студентов.

Центр оборудован новейшим высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей мультимедиа. Присутствующие на открытии представители профессорско-преподавательского состава университета и в онлайн-режиме студенты приветствовали друг друга аплодисментами по случаю презентации.

"Международный центр инновационных технологий" торжественно открыли почетный президент Университета культуры, профессор Михаил Поплавский и декан факультета дистанционного обучения, профессор Елена Чайковская.

"Сегодня эпохальное событие для Киевского университета культуры. Мы открываем "Международный центр инновационных технологий". Это еще один шаг к созданию виртуального университета! Уверен, "Международный центр инновационных технологий" будет способствовать доступности и эффективности образования для молодежи, ее готовности к использованию цифровых возможностей в жизнедеятельности, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, дальнейшей модернизации, реформированию, трансформации Университета культуры и вхождению его в международн ое цифрово е образовательное пространство ", - сказал Михаил Поплавский.

Стоит отметить, Киевский университет культуры в составе консорциума украинских и европейских высших учебных заведений реализует проект международной программы Европейского Союза Эразмус + по направлению КА2 "Развитие потенциала высшего образования" Рамочная структура цифровых компетентностей для украинских учителей и других граждан "(dComFra)". Участие в проекте позволяет совершенствовать цифровые компетентности преподавателей и студентов университета, способствует воплощению концепции развития цифровизации образования с помощью инновационных инициатив, отвечающих требованиям цифрового общества и европейским стандартам.

Елена Чайковская отметила, что факультет дистанционного обучения обеспечивает развитие образовательного цифровой среды университета путем применения информационно-коммуникационных технологий и цифровых инструментов для онлайн-обучения. Открытие "Международного центра инновационных технологий" будет способствовать качественным изменениям в парадигмах преподавания, обучения, научных коммуникаций университета как в отечественном цифровом образовательном пространстве, так и на международном уровне.

Это поддержка развития высокоэффективной цифровой образовательной экосистемы, которая предоставляет расширенный доступ к качественно му , доступно му , инклюзивно му цифрово му образовани ю с учетом возможности построения собственной траектории обучения.

"Международный центр инновационных технологий" Киевского университета культуры - это создание виртуального университета будущего.