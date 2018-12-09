В киевском метро умерла 9-летняя девочка: что случилось

В воскресенье вечером, 9 декабря, на станции метро "Дворец Спорта" умерла 9-летняя девочка.

Как пишет Информатор, ребенок страдал тяжелой формой ДЦП. Очевидцы сообщают, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.

К ним подбежали очевидцы, которые умели оказывать первую помощь. Девочке делали непрямой массаж сердца. В течение 15 минут на место прибыли медики. Ребенку ввели несколько инъекций адреналина и проводили реанимационные процедуры.

Вокруг врачей собралась большая толпа очевидцев. Некоторые молились, другие уповали на профессионализм медиков.

К сожалению, врачи безуспешно боролись за жизнь ребенка около 40 минут. Как сообщил отец девочки, его 9-летняя дочь страдала тяжелой формой ДЦП.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Одесщине во время дневного сна неожиданно умерла шестимесячная девочка.