В Киеве "заказали" убийство сотрудника детского клуба: раскрыты подробности громкой спецоперации

В Киеве Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство администратора детского образовательного клуба.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в СБУ поступила информация, что местная предпринимательница, которая занимается валютными операциями и арендой недвижимости, ищет киллера (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

Женщина хотела "заказать" жительницу Киевской области из-за спора о праве собственности на недвижимость. За убийство предпринимательница предлагала $10 тыс.

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Для предотвращения убийства правоохранители вывели женщину на подставного исполнителя заказных убийств. Заказчица передала "киллеру" аванс $4 тыс. и обсудила с ним детали преступления.

СБУ инсценировала убийство в лесу и предоставила предпринимательнице постановочные фото. Женщину задержали после отчета по имитированному убийству и передачи оставшихся $6 тыс.

Открыто уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины. Заказчице грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила группу лиц, которые экспортировали с территории Ивано-Франковщины и Буковины незаконно вырубленную древесину.

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