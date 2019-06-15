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В Киеве зафиксировали критическое загрязнение воздуха: что происходит

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Жителей Киева предупредили о критическом уровне загрязнения воздуха в некоторых районах столицы.

Такая ситуация сложилась из-за сильной жары в городе, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что с 8 июня в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В Киеве зафиксировали критическое загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировали критическое загрязнение воздуха

itc.ua

"В течение 12−13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5−6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", — говорится в сообщении.

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Установившиеся недавно в Киеве метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) удержатся в Киеве до 18 июня. Это приведет к дальнейшему накоплению загрязнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дал неутешительный прогноз о том, когда спадет жара в Украине.

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Место
УкраинаКиев
Теги
погодаЭкология
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