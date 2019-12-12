В Киеве задержали известного волонтера: первые подробности

В Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, ей инкриминируют умышленное убийство.

"Задержана Юлия Кузьменко – подозрение соучастия в совершении какого-то убийства! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должен быть обыск! Это писец", – написал адвокат.

Юлию Кузьменко задержали в Киеве Facebook\Юлия Кузьменко

По словам руководительницы сообщества "Небесная Сотня" Алины Бондарь, Кузьменко подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета. Как она написала на своей странице в Facebook, сейчас происходят обыски минимум у 4-х человек.

Юлию Кузьменко задержали в Киеве Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве Facebook \ Юлия Кузьменко

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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