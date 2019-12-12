Главная Новости
12 декабря • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Киеве задержали известного волонтера: первые подробности

22.6т
Читать материал на украинском

В Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.

Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, ей инкриминируют умышленное убийство.

"Задержана Юлия Кузьменко – подозрение соучастия в совершении какого-то убийства! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должен быть обыск! Это писец", – написал адвокат.

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Facebook\Юлия Кузьменко

По словам руководительницы сообщества "Небесная Сотня" Алины Бондарь, Кузьменко подозревают в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета. Как она написала на своей странице в Facebook, сейчас происходят обыски минимум у 4-х человек.

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Facebook \ Юлия Кузьменко

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Юлию Кузьменко задержали в Киеве

Facebook \ Юлия Кузьменко

Новости
"Детский врач убил Шеремета? Это бред!" – адвокат раскрыл подробности

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
154
14
Смешно
16
Интересно
26
Печально
57
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волонтёр человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе. нет коментариев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
васильевич василий
васильевич василий
Сенцов тоже . ??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Буквально час назад, написал что попробуют свалить или повесить на АТОшников и вот вам пожалуйста! Теперь посмотрят как отреагирует суспильство и потом, если выйдет как они хотят, начнутся репрессии против патриотов! Заметьте,выбрали самых безобидных на мой взгляд, ну будем посмотреть...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги