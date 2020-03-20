Главная Новости
20 марта • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Киеве заблокировали сепаратистского интернет-агитатора

1.9т
Читать материал на украинском

В Киеве заблокировали деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира".

Как сказано на сайте пресс-службы Службы безопасности Украины, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, который используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против нашего государства.

По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине. За проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ.

В Киеве заблокировали сепаратистского интернет-агитатора

В Киеве заблокировали сепаратистского интернет-агитатора

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.

Сейчас следователи органов государственной безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ будет выяснять, кто стоит за распространением фейков о том, что в небе над Киевом вертолеты якобы будут распылять химические вещества для дезинфекции от коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
8
Смешно
7
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Как всегда, наше отважное сбу бдит на своём посту и ловит "сепаров", беспрерывно рапортуя об их разоблачении. Кстати, фамилия пропагандиста и название "пророссийского общественного движения" осталось в глубокой тайне. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А коронавирус не распространял?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Заблокировали страничку в инете ? это уж слишком - ЕСПЧ будет против !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги