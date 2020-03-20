В Киеве заблокировали деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира".

Как сказано на сайте пресс-службы Службы безопасности Украины, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, который используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против нашего государства.

По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине. За проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ.

В Киеве заблокировали сепаратистского интернет-агитатора

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.

Сейчас следователи органов государственной безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ будет выяснять, кто стоит за распространением фейков о том, что в небе над Киевом вертолеты якобы будут распылять химические вещества для дезинфекции от коронавируса.

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