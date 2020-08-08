В Киеве за сутки обнаружили 200 больных COVID-19: озвучены антирекордные данные

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 200 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян.

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Об этом в субботу, 8 августа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет

90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет

7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 42 человека. Всего коронавирус победили 3205 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 29. В Днепровском – 28 в Деснянском – 24. В Оболонском и Святошинском районах – по 23 случая.

"Вирус ближе, чем многим кажется. Поэтому, будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами!" – призвал мэр.

В Киеве за сутки обнаружили 200 больных COVID-19: Кличко озвучил рекордные данные Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально подтверждено 70 750 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1489 – выявлено за минувшие сутки, что стало четвертым подряд антирекордом по суточному приросту.