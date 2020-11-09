В Киеве выстроились огромные очереди из желающих сдать тест на COVID-19. Фотофакт

После сообщений о росте количества заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве возле лаборатории по адресу: пр. Маяковского, 5 увеличились очереди из желающих сделать тест.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Большие очереди можно увидеть здесь несколько раз в неделю (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

К примеру, 9 ноября одна из них растянулась примерно на 100 метров. Люди в основном были в масках и соблюдали дистанцию. Хотя некоторые желающие пройти тестирование носили маски неправильно.

Стоит отметить, что у жителей ближайших к лаборатории домов есть претензии к посетителям. Они возмущены хаотичной парковкой машин, особенно приезжие водители паркуются прямо на зеленой зоне.

Количество желающих сдать тест на коронавирус в Киев значительно увеличилось obozrevatel

В основном, люди в очереди были в масках obozrevatel

Жильцы близлежащих домов недовольны неправильной парковкой посетителей obozrevatel

Местные жители недовольны большим количеством машин obozrevatel

Очередь в лабораторию растянулась на сотню метров obozrevatel

В основном люди соблюдали социальную дистанцию obozrevatel

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине себестоимость теста на коронавирус составляет от 260 до 700 грн. При этом лаборатории предлагают эту услугу по цене в 990-2400 грн.