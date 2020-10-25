Опрос Зеленского: в Киеве голосуют по несколько раз, участвуют дети и иностранцы

В Киеве участие в опросе президента Украины Владимира Зеленского, который проводят 25 октября, могут принимать даже иностранцы и несовершеннолетние.

На своем опыте корреспондент OBOZREVATEL, подтвердил, что заполнять "президентские" анкеты можно по несколько раз, как на одном, так и на нескольких участках. Дело в том, что волонтеры не просят у участников опроса никаких документов и не интересуются, заполняли ли они опросники до этого.

С самими же вопросами у людей возникают проблемы. В большинстве – с пятым, который касается Будапештского меморандума. Помогать волонтеры опрашиваемым не имеют права, так как это может повлиять на "волеизъявление людей". При этом участники опроса могут пропустить те пункты, которые им непонятны.

Волонтеры, участвующие в опросе, не спрашивают документы.

Проголосовать можно сколько угодно раз.

Голосовать могут даже иностранцы .

Некоторые граждане просто забирают листы с опросом и уходят дальше, не проголосовав. Другие – вступают в споры с волонтерами, заявляя, что их деятельность незаконна, а сам опрос непрозрачен.

У людей возникают вопросы по сути опроса президента .

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосуют за представителей новосозданных общин.

Также 25 октября начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.

В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента.

Полиция сообщила, что на Волыне начали поступать жалобы на законность проведения опроса.

Стало известно, сколько заплатят волонтерам, которые его проводят.