В Украине набирают обороты проплаченные митинги: как "хайпуют" псевдоактивисты

Подкуп людей, которые идут на акции протеста, – явление не новое для Украины. Из-за коррупции, которая властвует в этой сфере, такие явления, как митинги, практически себя изжили. Часто подобные мероприятия подвязаны под эко-темы – так называемые активисты устраивают акции не для того, чтобы показать свою позицию, а банально для заработка, хайпа и шантажа предприятий, обвиняя их якобы в загрязнении окружающей среды.

Также бывает, что митинги, в том числе и проплаченные, привязаны к событиям в стране, и их организовывают под какую-то важную дату или принятие важного решения.

Например, как говорится в статье OBOZREVATEL "Шантаж, пиар, заработок. Топ-5 проплаченных акций года", 3 ноября возле Верховной Рады Украины собрались сразу два митинга – один за введение кассовых аппаратов, другой – против.

За тотальную фискализацию малого бизнеса выступила всеукраинская организация SaveФОП. По словам ее представительницы, экс-главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, в митинге приняли участие около 13 тысяч предпринимателей из 22 украинских городов.

Участники второго митинга выступали с кардинально противоположными требованиями, и держали в руках плакаты "Мы против тени", "Мы за кассовые аппараты, за чеки" и т.п.

По словам Ляпиной, этот митинг собрал всего несколько сотен человек, среди которых предпринимателей практически не было. Она убеждена: митинг был проплачен.

"Люди пришли заработать денег за пару часов с плакатами в руках. У нас есть видео, где зафиксирована раздача "премий" за участие в этом мероприятии. Организовали этот антимитинг представители ритейла и импортеры дорогой побутовой техники, других дорогих товаров. Это один из способов победить конкурентов, какими они считают малый бизнес. Ведь предприниматели тоже торгуют бытовой техникой и мешают большим компаниям получать все доходы. Мешают установить монополию на цены", – сформулировала в интервью сайту "Частный предприниматель" цель митинга Ляпина.

Кроме того, она убеждена, что применение кассовых аппаратов выгодно и налоговой. Ведь благодаря нововведениям они смогут усилить проверки и расширить штрафные санкции.

Стоит отметить, что зачастую целью "активистов" является создать информационную волну вокруг эко-проблем, найти виновного в их возникновении и непублично предложить предприятию "порешать" эконападки за определенную плату.

Подобная история произошла в Черкасской области в декабре 2019-го. Двое предпринимателей рассказали, что стали жертвами шантажа со стороны так называемых активистов из "Фонда общины Драбовщины" – они якобы раздавали листовки с дискредитирующей местных предпринимателей информацией.

Как сообщали пострадавшие, тогда псевдоактивисты требовали у них деньги в обмен на прекращение преследования.

"Неизвестное мне лицо подошло ко мне и говорит: чтобы этого всего не было, всех этих проблем – заплати деньги, и все оно потухнет и не будет ничего. Я тогда понял, вспомнив 90-е годы, что это новая форма зарабатывания денег через ОО. Требовали сумму 50 тысяч долларов", – рассказал пострадавший предприниматель Сергей Буцко.