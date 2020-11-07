В Киеве устроили автопробег к дому главы КСУ: все детали, фото и видео

В субботу, 7 ноября, активисты устроили автопробег к дому председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как сообщается на странице события в Facebook, акцию "Тупицкий – вали в Ростов!" организовали Центр противодействия коррупции и Автомайдан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала активисты собрались у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, а затем двинулись к дому председателя КСУ под Киевом.

Как сообщает "Суспільне", в акции приняли участие около 30 автомобилей. На машины установили импровизированную виселицу и небольшую пушку.

Акцию назвали "Тупицкий – вали в Ростов!" ukrinform.ua

Активисты собрались у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского ukrinform.ua

В акции приняли участие около 30 автомобилей 24tv.ua

На машину установили импровизированную виселицу Facebook Виталия Шабунина

Активисты приехали к дому Тупицкого под Киевом Twitter Громадського радіо

Полиция в громкоговоритель призвала соблюдать порядок Twitter Громадського радіо

Участники акции привезли с собой небольшую пушку Twitter Громадського радіо

Возле дома Тупицкого полиция в громкоговоритель призвала соблюдать порядок. Произошли потасовки, в которых принимал участие бывший народный депутат Владимир Парасюк.

Произошли небольшие потасовки с полицией Twitter Громадського радіо

В потасовках принимал участие Парасюк Twitter Громадського радіо

Активисты устроили под забором дома открытый микрофон Twitter Громадського радіо

Возле дома Тупицкого собралось более сотни людей Twitter Громадського радіо

Активисты устроили под забором дома открытый микрофон и выступали по очереди.

Позднее участники акции подожгли фаеры, скандируя "Тупицкого в отставку!".

Участников акции не пустили к самому дому главы КСУ "Страна"

Активисты установили виселицу прямо посреди улицы "Страна"

Участники автопробега подожгли фаеры "Страна"

Активисты скандировали "Тупицкого в отставку!" "Страна"

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