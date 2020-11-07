В Киеве устроили автопробег к дому главы КСУ: все детали, фото и видео
В субботу, 7 ноября, активисты устроили автопробег к дому председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Как сообщается на странице события в Facebook, акцию "Тупицкий – вали в Ростов!" организовали Центр противодействия коррупции и Автомайдан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Сначала активисты собрались у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, а затем двинулись к дому председателя КСУ под Киевом.
Как сообщает "Суспільне", в акции приняли участие около 30 автомобилей. На машины установили импровизированную виселицу и небольшую пушку.
Возле дома Тупицкого полиция в громкоговоритель призвала соблюдать порядок. Произошли потасовки, в которых принимал участие бывший народный депутат Владимир Парасюк.
Активисты устроили под забором дома открытый микрофон и выступали по очереди.
Позднее участники акции подожгли фаеры, скандируя "Тупицкого в отставку!".
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты обнаружили у Александра Тупицкого незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз в оккупированном Крыму, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.
30 октября Тупицкий оправдался за незадекларированный земельный участок в Крыму. Он заявил, что его умысел "сомнительный".
Теща председателя КСУ Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом, хотя работала фармацевтом.
Также стало известно, что Тупицкий прописан в доме в коттеджном городке "Конек" (Жуков остров, рядом с Конча-Заспой), который принадлежит члену команды "Слуга народа" Сергею Левченко.