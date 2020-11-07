В Киеве устроили автопробег в дом главы КСУ: все детали, фото и видео

В субботу, 7 ноября, активисты устроили автопробег к дому председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как сообщается на странице события в Facebook, акцию "Тупицкий – вали в Ростов!" организовали Центр противодействия коррупции и Автомайдан (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала активисты собрались у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, а затем двинулись к дому председателя КСУ под Киевом.

Как сообщает "Суспільне", в акции приняли участие около 30 автомобилей. На машины установили импровизированную виселицу и небольшую пушку.

Возле дома Тупицкого полиция в громкоговоритель призвала соблюдать порядок. Произошли потасовки, в которых принимал участие бывший народный депутат Владимир Парасюк.

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