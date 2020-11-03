В Киеве умер воин-доброволец ВСУ

В Киеве в результате болезни скончался воин Вооруженных сил Украины Виктор Давыденко, который в 2014 году добровольно ушел в армию, чтобы защитить Родину от российской агрессии.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также отметил, что у умершего воина осталась мать.

"К сожалению, спасти не удалось... Виктор "Дава" Давыденко, добровольцем пришел в 2014 году в одно из разведывательных подразделений 72 ОМБр... Вечная память, побратим. Ты был хорошим воином и хорошим другом", – написал защитник.

По словам Штефана, прощание с Давыденко состоится возле морга №2 на улице Петра Запорожца 26 в Киеве 3 ноября в 12:00. Похоронят Героя в селе Воронков Бориспольского района Киевской области.

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