В Киеве умер воин-доброволец ВСУ
Герой служил в разведподразделении 72 ОМБр
У него осталась мать
Стало известно, где пройдут похороны и прощание с защитником
В Киеве в результате болезни скончался воин Вооруженных сил Украины Виктор Давыденко, который в 2014 году добровольно ушел в армию, чтобы защитить Родину от российской агрессии.
Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также отметил, что у умершего воина осталась мать.
"К сожалению, спасти не удалось... Виктор "Дава" Давыденко, добровольцем пришел в 2014 году в одно из разведывательных подразделений 72 ОМБр... Вечная память, побратим. Ты был хорошим воином и хорошим другом", – написал защитник.
По словам Штефана, прощание с Давыденко состоится возле морга №2 на улице Петра Запорожца 26 в Киеве 3 ноября в 12:00. Похоронят Героя в селе Воронков Бориспольского района Киевской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре в Украине погибли трое военнослужащих в возрасте от 26 до 30 лет, которые защищали независимость на Донбассе.
Александр Фарина в течение шести месяцев боролся с последствиями страшных ранений, полученных в зоне проведения ООС.
Двое других Героев – Владимир Бондарюк и Михаил Старостин – вышли из оккупированного Крыма весной 2014-го и, не предав присягу, шесть с лишним лет защищали родную страну. Оба погибли 29 октября в результате обстрелов на Донбассе.