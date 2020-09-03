В Киеве состоялась акция в поддержку радио "Прямой FM". Фото

В Киеве под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 3 сентября, состоялась акция в поддержку радио "Прямой FM".

Об этом сообщает "Прямой". Отмечается, что акцию проводили под лозунгом "Защити свободу слова! Власть уничтожает оппозиционное радио "Прямой FM".

Ее участники отмечали, что закрытие радио – это часть плана по уничтожению оппозиционного СМИ.

Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская отметила, что не ожидает положительного решения Нацсовета, поскольку системное давление на канал продолжается давно.

Акция в поддержку радио "Прямой FM" в Киеве Фото: 5 канал

"В принципе, это впервые за эту историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились. Исключительно санкции в виде предупреждений. То есть, какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание", – сообщила она.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что политсила будет настаивать на функционировании телеканала "Прямой" и радио "Прямой FM".

"Мы будем добиваться, чтобы свобода слова в Украине была, и чтобы телеканал "Прямой" мог работать как и любой другой телеканал в нашем государстве", – добавил депутат.

Народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Вятрович со своей стороны отметил, что, вероятно, причиной атаки на СМИ является его оппозиционность.

Акция в поддержку радио "Прямой FM" в Киеве Фото: 5 канал

"К сожалению, украинское информационное поле в значительной мере оккупировано РФ, имеем большое влияние российских телеканалов и радио в украинском информационном поле. И, к сожалению, не так много телеканалов, которые действительно говорят украинским голосом к украинскому зрителю и среди них телеканал "Прямой". Я думаю, что одна из причин атаки на этот телеканал – его оппозиционный характер, проукраинский характер, его проевропейский характер", – сказал Вятрович.