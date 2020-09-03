В Киеве состоялась акция в поддержку радио "Прямой FM". Фото
В Киеве под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 3 сентября, состоялась акция в поддержку радио "Прямой FM".
Об этом сообщает "Прямой". Отмечается, что акцию проводили под лозунгом "Защити свободу слова! Власть уничтожает оппозиционное радио "Прямой FM".
Ее участники отмечали, что закрытие радио – это часть плана по уничтожению оппозиционного СМИ.
Генеральный продюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская отметила, что не ожидает положительного решения Нацсовета, поскольку системное давление на канал продолжается давно.
"В принципе, это впервые за эту историю Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились. Исключительно санкции в виде предупреждений. То есть, какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание", – сообщила она.
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что политсила будет настаивать на функционировании телеканала "Прямой" и радио "Прямой FM".
"Мы будем добиваться, чтобы свобода слова в Украине была, и чтобы телеканал "Прямой" мог работать как и любой другой телеканал в нашем государстве", – добавил депутат.
Народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Вятрович со своей стороны отметил, что, вероятно, причиной атаки на СМИ является его оппозиционность.
"К сожалению, украинское информационное поле в значительной мере оккупировано РФ, имеем большое влияние российских телеканалов и радио в украинском информационном поле. И, к сожалению, не так много телеканалов, которые действительно говорят украинским голосом к украинскому зрителю и среди них телеканал "Прямой". Я думаю, что одна из причин атаки на этот телеканал – его оппозиционный характер, проукраинский характер, его проевропейский характер", – сказал Вятрович.