Главная Новости
11 февраля • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Киеве состоится пресс-конференция по трагедии украинского самолета в Иране: детали

496
Читать материал на украинском

Благотворительный фонд "Безопасное небо", созданный для помощи семьям жертв авиакатастроф, 12 февраля проведет пресс-конференцию по трагедии "Боинг 737" авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими ракетами в Тегеране.

Встреча состоится в 16.00 в информационном агентстве УНИАН.

"Трагедия пассажирского лайнера авиакомпании "Международные авиалинии Украины", рейс PS-752, сбитого зенитными ракетами в небе над Тегераном 8 января 2020, глубоко поразила и потрясла не только украинское общество, но и очень многих людей по всему миру", – сказано в пресс-релизе.

В Киеве состоится пресс-конференция по трагедии украинского самолета в Иране: детали

В организации отметили, что неравнодушные представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики Украины объединили усилия для создания благотворительного фонда "Безопасное небо". Все средства, пожертвованные на счет фонда поддержки погибших в иранской авиакатастрофе украинцев, будут использованы на строительство мемориала в аэропорту "Борисполь" неподалеку от VIP Lounge терминала D и распределены равными долями между 11 семьями.

Кроме этого приоритетными направлениями благотворительного фонд станут:

  • инициатива принятия новых процедур безошибочной идентификации пассажирских самолетов, а также новых правил безопасности пассажирских авиаперелетов;

  • борьба с дезинформацией и информационными спекуляциями;

  • консолидация усилий международного сообщества вокруг актуальных вопросов безопасности пассажирских авиаперевозок.

"Благотворительный фонд "Безопасное небо" также будет прилагать максимум усилий для того, чтобы в будущем подобные трагедии никогда не повторялись, а члены экипажей и пассажиры авиалайнеров чувствовали себя на борту самолетов безопасно", – отметили в организации.

В пресс-конференции примут участие:

Модератор: Екатерина Одарченко – политический эксперт, президент Института демократии и развития "Polita", член Международной ассоциации IGAP;

Евгений Дыхне – президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины";

Анна Мищенко – Исполнительный директор "Благотворительного фонда" Безопасное небо", основательница Convergo и Celebrity Marketing;

Орест Сохар – журналист, аналитик, шеф-редактор интернет-холдинга "Oбозреватель";

Олег Малиневская – адвокат, Председатель Комитета Ассоциации адвокатов Украины из судебной практики;

Гагик Нерсесян – специалист в области банковского аудита, бухгалтерского учета и финансового аудита, основатель и партнер Baker Tilly Украина;

Кирилл Шевченко – банкир, председатель правления Укргазбанка.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
Хватит дрoчить, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса. Сам лично не первую уже снимаю там, Регайся пока Бесплатно https://veshok.com/259367
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги