В Киеве состоится пресс-конференция по трагедии украинского самолета в Иране: детали

Благотворительный фонд "Безопасное небо", созданный для помощи семьям жертв авиакатастроф, 12 февраля проведет пресс-конференцию по трагедии "Боинг 737" авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими ракетами в Тегеране.

Встреча состоится в 16.00 в информационном агентстве УНИАН.

"Трагедия пассажирского лайнера авиакомпании "Международные авиалинии Украины", рейс PS-752, сбитого зенитными ракетами в небе над Тегераном 8 января 2020, глубоко поразила и потрясла не только украинское общество, но и очень многих людей по всему миру", – сказано в пресс-релизе.

В организации отметили, что неравнодушные представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики Украины объединили усилия для создания благотворительного фонда "Безопасное небо". Все средства, пожертвованные на счет фонда поддержки погибших в иранской авиакатастрофе украинцев, будут использованы на строительство мемориала в аэропорту "Борисполь" неподалеку от VIP Lounge терминала D и распределены равными долями между 11 семьями.

Кроме этого приоритетными направлениями благотворительного фонд станут:

инициатива принятия новых процедур безошибочной идентификации пассажирских самолетов, а также новых правил безопасности пассажирских авиаперелетов;

борьба с дезинформацией и информационными спекуляциями;

консолидация усилий международного сообщества вокруг актуальных вопросов безопасности пассажирских авиаперевозок.

"Благотворительный фонд "Безопасное небо" также будет прилагать максимум усилий для того, чтобы в будущем подобные трагедии никогда не повторялись, а члены экипажей и пассажиры авиалайнеров чувствовали себя на борту самолетов безопасно", – отметили в организации.

В пресс-конференции примут участие:

Модератор: Екатерина Одарченко – политический эксперт, президент Института демократии и развития "Polita", член Международной ассоциации IGAP;

Евгений Дыхне – президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины";

Анна Мищенко – Исполнительный директор "Благотворительного фонда" Безопасное небо", основательница Convergo и Celebrity Marketing;

Орест Сохар – журналист, аналитик, шеф-редактор интернет-холдинга "Oбозреватель";

Олег Малиневская – адвокат, Председатель Комитета Ассоциации адвокатов Украины из судебной практики;

Гагик Нерсесян – специалист в области банковского аудита, бухгалтерского учета и финансового аудита, основатель и партнер Baker Tilly Украина;

Кирилл Шевченко – банкир, председатель правления Укргазбанка.

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