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14 марта • обновлено в 13:51
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В Киеве собрался Марш патриотов и выдвинул требования Зеленскому

4.4т
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В субботу, 14 марта в центре Киева на Марш патриотов "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!" по случаю Дня украинского добровольца собрались сотни ветеранов войны на Донбассе и простых украинцев.

Колонна прошла по столице с Михайловской площади до Офиса Президента, чтобы передать список требований президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде, сообщает "Цензор.Нет".

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Цензор.Нет

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Страна

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Страна

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Страна

Инициаторы марша выдвинули следующие требования:

  • Ни шагу назад. Нет отводу войск.

  • Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии.

  • Прекратить политику капитуляции. Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины.

  • Нет - "Нормандии" без Крыма.

  • Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму.

  • Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями.

  • Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров.

  • Уважение и социальные гарантии украинскому воину.

  • Стоп реваншу. Коллаборационистам и пропагандистам Кремля – ​​тюрьмы.

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Страна

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Страна

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Страна

Какой выход

Политолог Тарас Березовец считает, что у Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию.

"Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске. Все иное рано или поздно приведет к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени", – посоветовал он на своей странице в Facebook.

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Цензор.Нет

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Цензор.Нет

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Цензор.Нет

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Цензор.Нет

Марш патриотов в Киеве

Марш патриотов в Киеве

Цензор.Нет

Онлайн трансляция Марша патриотов в Киеве:

Как писал OBOZREVATEL ранее, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. Они были одними из первых, кто в 2014 году стали защищать страну в начале войны на Донбассе.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Слава нашим ВСУ и добровольцам! .На Вас , хлопчики и дивчатка, последняя надежда на то , что Украина останется свободной от московии и на то, что она освободится от ОПиЗеЖи, от оппоблока , слуг бени и прочей нечисти
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Кормушку прикрывают
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кстати кто спонсор*? Петья на ворованные денежки?
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