В субботу, 14 марта в центре Киева на Марш патриотов "Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!" по случаю Дня украинского добровольца собрались сотни ветеранов войны на Донбассе и простых украинцев.
Колонна прошла по столице с Михайловской площади до Офиса Президента, чтобы передать список требований президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде, сообщает "Цензор.Нет".
Марш патриотов в Киеве
Цензор.Нет
Марш патриотов в Киеве
Страна
Марш патриотов в Киеве
Страна
Марш патриотов в Киеве
Страна
Инициаторы марша выдвинули следующие требования:
Ни шагу назад. Нет отводу войск.
Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии.
Прекратить политику капитуляции. Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины.
Нет - "Нормандии" без Крыма.
Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму.
Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями.
Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров.
Уважение и социальные гарантии украинскому воину.
Стоп реваншу. Коллаборационистам и пропагандистам Кремля – тюрьмы.
Марш патриотов в Киеве
Страна
Марш патриотов в Киеве
Страна
Марш патриотов в Киеве
Страна
Какой выход
Политолог Тарас Березовец считает, что у Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию.
"Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске. Все иное рано или поздно приведет к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени", – посоветовал он на своей странице в Facebook.
Марш патриотов в Киеве
Цензор.Нет
Марш патриотов в Киеве
Цензор.Нет
Марш патриотов в Киеве
Цензор.Нет
Марш патриотов в Киеве
Цензор.Нет
Марш патриотов в Киеве
Цензор.Нет
Онлайн трансляция Марша патриотов в Киеве:
Как писал OBOZREVATEL ранее, 14 марта, отмечают День украинского добровольца. Они были одними из первых, кто в 2014 году стали защищать страну в начале войны на Донбассе.
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