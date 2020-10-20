В Киеве школьники устроили опасное развлечение на трамвае. Видео

Obozrevatel Общество 13:24, 20.10.2020 Обновлено: 13:47, 20.10.2020

В Киеве школьники в возрасте около 10-12 лет проехались на трамвае, прицепившись к нему снаружи.

Видео опасного развлечения детей сняли и выложили в соцсети случайные прохожие, сообщил Telegram-канал Kievmap (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео слышно, как женщина спросила у малолетних нарушителей, можно ли показать видео с ними их родителям. На это один из мальчиков заявил, что можно, потому что его "мамка в фейсбуке не сидит".

Школьники-зацеперы прокатились на трамвае
Telegram Kievmap

Как сообщил OBOZREVATEL, в Киеве 14-летний зацепер получил удар током и тяжелую травму, катаясь на крыше поезда. Врачи диагностировали к него ожоги 2-3 степени, обгорело 50 процентов тела.

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