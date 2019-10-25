В Киеве разоблачили точку незаконной добычи песка возле известного ЖК: все подробности

Активисты "Стоп коррупции" обнаружили новую точку незаконной добычи песка на Киевщине. Она находится в Голосеевском районе столицы, вблизи реки Коник.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Стоп коррупции". Песчаные браконьеры захватили участок более чем 1 гектар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ней установлены два земснаряда для намыва песка. Точка незаконной добычи песка появилась вблизи коттеджного городка "Конек". Представители застройщика открещиваются от карьера.

В Голосеевском районе Киева обнаружили незаконную добычу песка

"Мне неизвестно, занимаются, не занимаются теми видами деятельности, которые вы озвучили, и если занимаются, то кто. ЖК "Коник" владеет и пользуется своим земельным участком по договору аренды. И никаких других действий он не совершает", - заявил представитель застройщика ЖК Вячеслав Шумский.

Однако, как заявили активисты, электросеть от земснарядов ведет прямо к коттеджному городку "Коник".

Сейчас легальность работ по намыву песка выясняет полиция.

Как писал OBOZREVATEL, в КП "Плесо", которое занимается содержанием и эксплуатацией земель водного фонда Киева, сообщили, что ничего не знают о незаконных копателях песка вблизи реки Коник.

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