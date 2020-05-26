В Киеве провели в последний путь семерых бойцов Нацгвардии, которых 22 мая расстрелял из ружья арендатор пруда на Житомирщине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 360". Похоронили жестоко застреленных мужчин на Лесном кладбище (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус и Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО", – подчеркнули в сообщении.

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

Как известно, расстрелянные были военными Нацгвардии или волонтерами. В разное время они служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, который был сформирован в 2014 году из участников Революции Достоинства.

Со своей стороны священник Николай Мединский разместил на своей странице в Facebook много фотографий и видео с похорон.

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

Проститься с трагически погибшими мужчинами пришли сотни людей, среди которых, кроме родных и близких, их военные собратья, нацгвардейцы. Много бойцов держали в руках флаги с символикой НГУ и красно-черные флаги. К могилам также принесли множество цветов.

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

В Киеве попрощались с жертвами стрельбы на Житомирщине Facebook/Николай Мединский

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Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.

По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до деревни и затем вызвать полицию.

Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Следователи зарегистрировали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.