В Киеве простились с жертвами кровавой стрельбы на Житомирщине: печальные фото и видео
В Киеве провели в последний путь семерых бойцов Нацгвардии, которых 22 мая расстрелял из ружья арендатор пруда на Житомирщине.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 360". Похоронили жестоко застреленных мужчин на Лесном кладбище (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенко, Александр Белоус и Вадим Федюнин – в разное время служили добровольцами в зоне АТО", – подчеркнули в сообщении.
Как известно, расстрелянные были военными Нацгвардии или волонтерами. В разное время они служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, который был сформирован в 2014 году из участников Революции Достоинства.
Со своей стороны священник Николай Мединский разместил на своей странице в Facebook много фотографий и видео с похорон.
Проститься с трагически погибшими мужчинами пришли сотни людей, среди которых, кроме родных и близких, их военные собратья, нацгвардейцы. Много бойцов держали в руках флаги с символикой НГУ и красно-черные флаги. К могилам также принесли множество цветов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до деревни и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона им. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи зарегистрировали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая.
Охотник Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
25 мая глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко заявил, что убийство семерых человек на Житомирщине не связано с делом о задержании на взятке начальника местного райотдела полиции.
Полиция рассказала детали массового убийства мужчин на Житомирщине и назначила около 200 следователей экспертиз для раскрытия преступления.