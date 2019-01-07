Томос уже в Киеве: онлайн-трансляция исторических богослужений

В понедельник, 7 января, в православных храмах Киева проходят Рождественские богослужения.

В частности, в Андреевской церкви, его возглавил экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине – епископ Иларион, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Это первое богослужение в Ставропигии – представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине Томосу об автокефалии", – сказано в сообщении.

Андреевская церковь Информатор

Во Владимирском кафедральном соборе – до 12:30 будет длиться божественная литургия; с 17:00 по 19:30 состоится вечернее богослужение. Ведет его почетный патриарх ПЦУ Филарет.

Во Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре также проходит Рождественская литургия.

Рождественская литургия проходит и в Софийском соборе. Ее проводит предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В совместной молитве участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты.

В храм Св. Софии митрополит Епифаний иПорошенко торжественно внесли Томос об автокефалии православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: