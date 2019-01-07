Томос уже в Киеве: онлайн-трансляция исторических богослужений

В понедельник, 7 января, в православных храмах Киева проходят Рождественские богослужения.
В частности, в Андреевской церкви, его возглавил экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине – епископ Иларион, сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Это первое богослужение в Ставропигии – представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине Томосу об автокефалии", – сказано в сообщении.
Андреевская церковь
Информатор
Во Владимирском кафедральном соборе – до 12:30 будет длиться божественная литургия; с 17:00 по 19:30 состоится вечернее богослужение. Ведет его почетный патриарх ПЦУ Филарет.
Во Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре также проходит Рождественская литургия.
Рождественская литургия проходит и в Софийском соборе. Ее проводит предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
В совместной молитве участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты.
В храм Св. Софии митрополит Епифаний иПорошенко торжественно внесли Томос об автокефалии православной церкви Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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