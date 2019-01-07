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Томос уже в Киеве: онлайн-трансляция исторических богослужений

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В понедельник, 7 января, в православных храмах Киева проходят Рождественские богослужения.

В частности, в Андреевской церкви, его возглавил экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине – епископ Иларион, сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Это первое богослужение в Ставропигии – представительстве Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине Томосу об автокефалии", – сказано в сообщении.

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Андреевская церковь

Андреевская церковь

Информатор

Во Владимирском кафедральном соборе – до 12:30 будет длиться божественная литургия; с 17:00 по 19:30 состоится вечернее богослужение. Ведет его почетный патриарх ПЦУ Филарет.

Во Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре также проходит Рождественская литургия.

Рождественская литургия проходит и в Софийском соборе. Ее проводит предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В совместной молитве участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты.

В храм Св. Софии митрополит Епифаний иПорошенко торжественно внесли Томос об автокефалии православной церкви Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • 6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Постройте своему томосу мавзолей, и будет у вас свой Ленин
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
По самому пятачку-ХРЯСЬ!!!!!!!!)))
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
С почином вас , быдло хохложопое)))) Были патриархией стали митрополией))) Бугагагаг.. Дебилы сельские, теперь у турецкоподданного майоришки отсасывать будете и баблосы все туда заносить ))) Хохлы это самые тупые идиоты, которых мне доводилось встречать в жизни))))
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Стефан Мазепыч Бандершвайн, им не привыкать у стамбульцев отсасывать. Историческая память большая
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