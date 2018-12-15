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В Киеве начинается Объединительный Собор: первые фото и видео

8.5тЧитать материал на украинском

В субботу, 15 декабря, в Киеве пройдет Объединительный Собор, который должен стать заключительным этапом перед созданием в Украине автокефальной православной церкви.

Историческое событие начнется с всеобщей молитвы. После этого со словом к украинцам обратятся епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко должен сразу прибыть на само мероприятие (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украинцы и известные политические деятели, которые собрались на площади перед Собором святой Софии в Киеве, где и будет проходить заседание, охотно делятся фото в социальных сетях.

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"Сейчас здесь, в святой Софии Киевской рождается История. Молимся рядом. На площади много мирян, встретила много знакомых военных капелланов, с которыми виделись на фронте, в наших армейских батальонах и бригадах. Мудрости нашим священникам и святым отцам", — написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

"Апостроф"

InfoResist

InfoResist

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Facebook Ирины Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

5 декабря появилась информация о том, что Филарет отказался возглавить объединенную УПЦ, однако в Киевском патриархате резко прокомментировали данную новость, посоветовав дождаться Собора. Также стало известно, что Томос может быть вручен Украине 6 января.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаКиев
Тег
Томос
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Колбасит тролятину не по детски! Всё Ольгино на говно исходит. Славно!
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Зямов Oся
Зямов Oся
А за чей счёт этот шабаш?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Только 15-го декабря всем кастрюлям по бесплатному термосу!
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