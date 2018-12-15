В Киеве начинается Объединительный Собор: первые фото и видео

В субботу, 15 декабря, в Киеве пройдет Объединительный Собор, который должен стать заключительным этапом перед созданием в Украине автокефальной православной церкви.

Историческое событие начнется с всеобщей молитвы. После этого со словом к украинцам обратятся епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко должен сразу прибыть на само мероприятие (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Украинцы и известные политические деятели, которые собрались на площади перед Собором святой Софии в Киеве, где и будет проходить заседание, охотно делятся фото в социальных сетях.

"Сейчас здесь, в святой Софии Киевской рождается История. Молимся рядом. На площади много мирян, встретила много знакомых военных капелланов, с которыми виделись на фронте, в наших армейских батальонах и бригадах. Мудрости нашим священникам и святым отцам", — написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора "Апостроф"

InfoResist Киев в ожидании Объединительного Собора

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Киев в ожидании Объединительного Собора Facebook Ирины Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

5 декабря появилась информация о том, что Филарет отказался возглавить объединенную УПЦ, однако в Киевском патриархате резко прокомментировали данную новость, посоветовав дождаться Собора. Также стало известно, что Томос может быть вручен Украине 6 января.