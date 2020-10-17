В Киеве попрощались с ветераном ООС Микитенко, совершившим самосожжение на Майдане. Фото и видео

Карина Бондаренко Криминал 11:26, 17.10.2020 Обновлено: 12:18, 17.10.2020

В Киеве на Майдане Независимости 17 октября попрощались с ветераном ООС Николаем Микитенко. Мужчина поджег себя в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского и спустя несколько дней умер в больнице.

Мероприятие началось в 9:00 на Майдане. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришло много людей: ветераны ООС, родные и близкие Микитенко, активисты и просто киевляне. Фото и видео с места события опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Прощание с ветераном прошло на том месте, где в ночь на 11 октября он устроил самосожжение.

С Николаем Микитенко попрощались в Киеве.
Nastka Fedchenko в Facebook
Прощание с ветераном на Майдане.
Andriy Kozinchuk в Facebook

Дочь умершего Юлия Микитенко попросила прийти на прощание всех в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также во время прощания не должно было звучать никаких политических лозунгов и не должно быть никаких флагов, кроме государственного и красно-черного. Кроме того, девушка попросила надеть вышиванки и не быть в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Микитенко сообщила, что похоронят отца в Житомирской области.

Прощание с Николаем Микитенко.
Dmytro Lykhoviy в Facebook
Люди собрались под дождем в центре Киеве.
Dmytro Lykhoviy в Facebook
Церемония прощание с Микитенко.
Dmytro Lykhoviy в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в Киеве на Крещатике ночью 11 октября Микитенко поджег себя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.

  • "Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно – с разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – рассказала дочь Микитенко Юлия.

  • Украинская писательница Оксана Забужко посвятила философский пост ветерану войны на Донбассе Николаю Микитенко, который погиб после самосожжения на Майдане.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Зеленский сказал, что может завершить войну на Донбассе в любой день

Украинки в сирийских лагерях для беженцев хоронят своих детей и живут в аду. Эксклюзив

Слова Кривоноса о "потоке гробов" вызвали возмущение в России

Где смотреть онлайн Ломаченко – Лопес: расписание трансляций боя за звание абсолютного чемпиона мира

Гончаренко об опросе Зеленского перед выборами: ему 42 года и он не лох, а нас держат за лохов