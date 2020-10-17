В Киеве попрощались с ветераном ООС Микитенко, совершившим самосожжение на Майдане. Фото и видео
В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском
Мужчина боролся за жизнь четыре дня
Дочь погибшего ранее потеряла на войне мужа
В Киеве на Майдане Независимости 17 октября попрощались с ветераном ООС Николаем Микитенко. Мужчина поджег себя в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского и спустя несколько дней умер в больнице.
Мероприятие началось в 9:00 на Майдане. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришло много людей: ветераны ООС, родные и близкие Микитенко, активисты и просто киевляне. Фото и видео с места события опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Прощание с ветераном прошло на том месте, где в ночь на 11 октября он устроил самосожжение.
Дочь умершего Юлия Микитенко попросила прийти на прощание всех в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также во время прощания не должно было звучать никаких политических лозунгов и не должно быть никаких флагов, кроме государственного и красно-черного. Кроме того, девушка попросила надеть вышиванки и не быть в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Микитенко сообщила, что похоронят отца в Житомирской области.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Киеве на Крещатике ночью 11 октября Микитенко поджег себя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с 97% ожогов тела.
"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно – с разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – рассказала дочь Микитенко Юлия.
Украинская писательница Оксана Забужко посвятила философский пост ветерану войны на Донбассе Николаю Микитенко, который погиб после самосожжения на Майдане.