В Киеве попрощались с ветераном ООС Микитенко, совершившим самосожжение на Майдане. Фото и видео

В Киеве на Майдане Независимости 17 октября попрощались с ветераном ООС Николаем Микитенко. Мужчина поджег себя в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского и спустя несколько дней умер в больнице.

Мероприятие началось в 9:00 на Майдане. Несмотря на дождь, на церемонию прощания пришло много людей: ветераны ООС, родные и близкие Микитенко, активисты и просто киевляне. Фото и видео с места события опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Прощание с ветераном прошло на том месте, где в ночь на 11 октября он устроил самосожжение.

Дочь умершего Юлия Микитенко попросила прийти на прощание всех в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также во время прощания не должно было звучать никаких политических лозунгов и не должно быть никаких флагов, кроме государственного и красно-черного. Кроме того, девушка попросила надеть вышиванки и не быть в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Микитенко сообщила, что похоронят отца в Житомирской области.

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