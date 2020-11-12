В Киеве попрощались с тещей Порошенко. Фото

Виктория Довгань Общество 14:04, 12.11.2020 Обновлено: 14:16, 12.11.2020

В четверг, 12 ноября, в Киеве попрощались с тещей пятого президента Украины Петра ПорошенкоЛюдмилой Переведенцевой.

Фото с церемонии, которая состоялась в Свято-Михайловском соборе, политик опубликовал на личной странице в Facebook. Как видно, панихиду по покойной отслужил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

"Спасибо всем, кто пришел проститься с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память", – написал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • теща Порошенко умерла 10 ноября в 84-летнем возрасте.

  • Причина ее смерти не разглашалась, однако ранее в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" пятый президент рассказывал о том, что мать его жены находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

  • Напомним, летом 2020 году чета Порошенко потеряла обоих своих отцов.

  • 16 июня скончался отец пятого президента Алексей Порошенко.

  • А 20 августа на 88 году жизни умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев.

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