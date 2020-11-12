В Киеве попрощались с тещей Порошенко. Фото

В четверг, 12 ноября, в Киеве попрощались с тещей пятого президента Украины Петра Порошенко – Людмилой Переведенцевой.

Фото с церемонии, которая состоялась в Свято-Михайловском соборе, политик опубликовал на личной странице в Facebook. Как видно, панихиду по покойной отслужил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

"Спасибо всем, кто пришел проститься с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память", – написал Порошенко.

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