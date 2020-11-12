В Киеве попрощались с тещей Порошенко. Фото
В четверг, 12 ноября, в Киеве попрощались с тещей пятого президента Украины Петра Порошенко – Людмилой Переведенцевой.
Фото с церемонии, которая состоялась в Свято-Михайловском соборе, политик опубликовал на личной странице в Facebook. Как видно, панихиду по покойной отслужил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.
"Спасибо всем, кто пришел проститься с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память", – написал Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
теща Порошенко умерла 10 ноября в 84-летнем возрасте.
Причина ее смерти не разглашалась, однако ранее в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" пятый президент рассказывал о том, что мать его жены находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.
Напомним, летом 2020 году чета Порошенко потеряла обоих своих отцов.
16 июня скончался отец пятого президента Алексей Порошенко.
А 20 августа на 88 году жизни умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев.