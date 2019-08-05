В Киеве похолодает до +10: появился прогноз на начало недели

В понедельник, 5 августа, в Киеве ожидается резкое похолодание до +10 градусов, однако такая погода будет только до обеда.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что днем температура воздуха в украинской столице повысится.

"Ночью и утром в столице предполагается +10… +11 градусов. Днем +20 градусов. Однако день обещает быть солнечным", – отметила она.

По словам Диденко, возможно краткосрочные дожди в некоторых районах столицы, однако преимущественно рабочая неделя в Киеве начнется без осадков.

"И ветер утихнет. Порывы отдельные останутся, однако уже без штормовых", – добавила синоптик.

Во вторник, 6 августа, Укргидрометцентр обещает в украинской столице ночью +10... +12 градусов, а днем +22... +24 без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Диденко рассказала, что циклон начал отступать, и уже 6-7 августа придет долгожданное потепление

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