В Киеве под посольством Польши устроили бунт из-за ветерана АТО: фото и видео с места

Под стенами посольства Польши в Киеве собрались люди с требованием освободить сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура ("Тополя"), задержанного по требованию России.

Как сообщает 24 канал, на акцию протеста пришло около полсотни человек.

Сообщается, что люди пришли с плакатами с надписями на польском, украинском и английском языках. При этом активисты выкрикивают "Тополе – волю!"

Протесты под посольством Польши в Киеве 24 канал

На улице Ярославов Вал образовалась пробка, но активисты не перекрывали дорогу и машины могут проезжать.

Протесты под посольством Польши в Киеве 24 канал

Протесты под посольством Польши в Киеве 24 канал

Протесты под посольством Польши в Киеве 24 канал

Протесты под посольством Польши в Киеве 24 канал

Как сообщает Укринформ, посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что такой случай является не первым в Польше, и украинская сторона сделает все возможное для предотвращения экстрадиции Мазура в Россию.

"Это не первый случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", – заявил он.

Он также отметил, что эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было.

Посол также отметил, что в деле задержания Мазура он находится в постоянном контакте с представителями польской власти и на протяжении 48 часов польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.

"Мы постараемся убедить суд, чтобы он передал украинца на поруки генконсулу Украины. Имея уже предыдущий опыт, мы будем доказывать, что это – политически сфабрикованное дело Российской Федерации", – резюмировал Дещица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Мазур был задержан в Польше в субботу 9 ноября по запросу России на пограничном пункте Дорогуск.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!