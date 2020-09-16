В Киеве открыли мемориальную доску в память о Гонгадзе и показали уникальные кадры о нем

Борис Бондарь Общество 14:50, 16.09.2020 Обновлено: 14:53, 16.09.2020

К 20 годовщине убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе в Киеве открыли мемориальную доску, а Радио Свобода выпустило видеоподкаст с уникальными кадрами, оцифрованными впервые.

Журналисты Радио Свобода получили эксклюзивные видеоматериалы от жены погибшего – Мирославы Гонгадзе. Это кадры из ее собственного архива, впервые были оцифрованы в этом году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Они стали частью видефильма "Гия: неизвестная история Георгия Гонгадзе", созданного специально к годовщине убийства журналиста.

Это история о жизни Гонгадзе, которую рассказали его близкие, друзья и коллегами: об успехах и неудачах, его непростом характере и смелости.

Мирослава Гонгадзе в Facebook поблагодарила коллег за видеоподкаст.

"Одина из лучших историй о Гие”, – написала она.

Мирослава Гонгадзе поблагодарила за фильм о муже.
Facebook Мирославы Гонгадзе

Кроме того, 16 сентября в Киеве на фасаде Национального союза журналистов торжественно открыли мемориальную доску Герою Украины, журналисту Георгию Гонгадзе.

С открытия этой мемориальной доски в Киеве начинается неделя памяти украинских журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

В Киеве открыли мемориальную доску Гонгадзе.
Прямий

Автор мемориальной доски – скульптор Василий Маркуш, работа согласована с семьей журналиста, в частности с женой Мирославой Гонгадзе.

Украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез ровно 20 лет назад. 16 сентября 2000 года он ушел с работы, но домой так и не вернулся.

В день памяти журналиста OBOZREVATEL напомнил историю убийства, которое шокировало Украину.

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