В Киеве от коронавируса умерла активистка

В Киеве от последствий коронавируса COVID-19 умерла активист патриотического и ветеранского движения Оксана Животкова.

Об этом написали на Telegram-канале Национального корпуса. Умершей женщине было 53 года. Ее жизнь оборвалась 21 октября.

"Оксана – неотъемлемая часть националистического движения. К большому сожалению, ей не удалось побороть заболевание COVID-19. Оксана была эталоном настоящей украинской женщины. Родом из Харькова. Получила педагогическое и дизайнерское образование. Преподавала в педуниверситете. В патриотическом движении – с 2007 года", – говорится в сообщении.

Животкова занималась юридическими вопросами и документами в организации "Патриот Украины". Кроме того, с начала войны она помогала экс-бойцам проходить реабилитацию, а впоследствии стала активистом Харьковского отделения ГК "Азов". До последних дней женщина работала в центральном штабе Национального корпуса в Киеве.

От коронавируса умерла Оксана Животкова. Telegram-канал Национального корпуса

"Она стала берегиней преимущественно мужского коллектива. Побратимы всегда заручались ее поддержкой в сложных ситуациях. Берегиня семейных ценностей, опора националистического движения, настоящая посестра по духу. Такой Оксана Васильевна останется в нашей памяти. Выражаем соболезнования семье и близким", – отметили в некрологе.

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