В Киеве, Одессе и на Донбассе подготовились развернуть COVID-госпитали вне больниц

Правительство Украины работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса, которое состоялось под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Дополнительно была проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзалізниці". Министерство здравоохранения рассматривает эти койко-места для использования в ургентных ситуациях.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом", – сказал Зеленский.

У Зеленского состоялось селекторное совещание president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьеру и министру здравоохранения с просьбой предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

"В частности, в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. У них есть более 11 тысяч койкомест", – подчеркнул Кличко.