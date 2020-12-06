В Киеве 500 человек развлекались в ночном клубе вопреки карантину
В Киеве ночной клуб "FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club" уличили в нарушении карантина – здесь отдыхали около 500 человек.
Об этом 6 декабря сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве на своей странице в Facebook. Заведение на ул. Антоновича работало, несмотря на запрет (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Специалисты управления вместе с Департаментом муниципальной безопасности Киевской облгосадминистрации составили соответствующий протокол, заведение закрыто.
Материалы о правонарушениях передали в Голосеевское УП ГУНП в Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины в отношении должностных лиц данного развлекательного заведения.
2 декабря в Украине отменили так называемый карантин выходного дня. На всей территории страны ввели "оранжевую зону", согласно которой разрешили:
работу гостиниц;
проведение массовых мероприятий для аудитории не более 100 человек (1 человек на 20 кв. м);
деятельность развлекательных заведений, ресторанов, кроме ночного времени (22:00-07:00);
работу кинотеатров и театров при заполненности не более чем на 50%
неотложную, а также плановую госпитализацию, если в случае отсрочки существует риск для жизни.
Запрещено в "оранжевой" зоне:
посещение учреждений социальной защиты для пожилых людей, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного характера;
деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых смен в детские лагеря.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил введение жесткого карантина (локдауна) по всей территории страны с начала января. При этом 58% населения поддержали введение таких мер в период новогодних праздников.
Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и чем он может угрожать Украине.
Также, по информации Кабинета министров Украины, Министерства здравоохранения, в Украине подготовили две модели развития ситуации с карантинными ограничениями.