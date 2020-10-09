В Киеве три ночи подряд установили температурные рекорды

В ночь на 9 октября температура воздуха в Киеве зафиксирована на отметке +13,4°С – это самый высокий показатель за 131 год наблюдений.

Предыдущее рекордное значение +13,3°С 1889 года превышено на 0,1°С, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице. Ночь на 8 октября с показателем +15,1°С превзошла рекордное значение в +13,6°С 1893 года, ночь на 7-е с показателем +14,5°С побила рекорд +13,8°С того же 1893-го.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что погода в октябре в Украине может удивить аномальным потеплением или похолоданием.