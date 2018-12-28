В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности

В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры 28 декабря состоялось собрание духовенства Киевской епархии УПЦ Московского патриархата.

Заседание возглавил митрополит Онуфрий, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В работе собрания также принимали участие управляющий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, викарные архиереи Киевской епархии, благочинные по городу Киеву и Киевской области, наместники и настоятельницы монастырей и клирики Киевской епархии.

Перед заседанием Онуфрий вместе со всеми присутствующими преподнес заупокойную молитву по усопшим в 2018 году клирикам епархии.

Работу собрания митрополит начал докладом о жизнедеятельности Киевской епархии за год.

Также в ходе заседания все присутствующие имели возможность получить ответы на актуальные вопросы церковной жизни.

В завершение Онуфрий наградил представителей клира, которые отмечают юбилеи, орденами и обратился ко всем со словами наставления и поздравлений с рождественскими праздниками.

От имени священнослужителей Киевской епархии с наступающими праздниками его поздравил протоиерей Александр Рычко, настоятель храма святителя Феодосия Черниговского.

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