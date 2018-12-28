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В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности

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В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры 28 декабря состоялось собрание духовенства Киевской епархии УПЦ Московского патриархата.

Заседание возглавил митрополит Онуфрий, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В работе собрания также принимали участие управляющий делами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, викарные архиереи Киевской епархии, благочинные по городу Киеву и Киевской области, наместники и настоятельницы монастырей и клирики Киевской епархии.

В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности

Перед заседанием Онуфрий вместе со всеми присутствующими преподнес заупокойную молитву по усопшим в 2018 году клирикам епархии.

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Работу собрания митрополит начал докладом о жизнедеятельности Киевской епархии за год.

В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности

Также в ходе заседания все присутствующие имели возможность получить ответы на актуальные вопросы церковной жизни.

В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности
В Киеве состоялось собрание УПЦ МП: все подробности

В завершение Онуфрий наградил представителей клира, которые отмечают юбилеи, орденами и обратился ко всем со словами наставления и поздравлений с рождественскими праздниками.

От имени священнослужителей Киевской епархии с наступающими праздниками его поздравил протоиерей Александр Рычко, настоятель храма святителя Феодосия Черниговского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Онуфрий
Место
УкраинаКиев
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Dember Oskar
Dember Oskar
ОПУС ОБ ОТЦЕ-ОНУФРИИ, ОЛЬГОЮ ОТВЕРЖЕННОМ... Однажды... Отоспавшись, отоссавшись, отосравшись, онанизмом опустошённый, отчаявшийся от озабоченности отсутствия оргазма, отец-Онуфрий, обходил окраины отстойного Онежского озера. Объективно обозревая окрестности, он остановился остолбенело, обнаружив обнажённую отрочицу-Ольгу. Обомлевшийся отец-Онуфрий окстился, озираясь осторожно округлившимися очами. Отрочица-Ольга открыто опочивала... Она оставалась откровенно-обольстительно-оголённой. «Охальница опороченная» - охарактеризовал оную отец-Онуфрий. «Охламон оскотинившийся» - отметила отрочица-Ольга. Однозначно, она обладала оригинальным, обезоруживающе-оргаистическим, обаянием. Оглядываясь осиротело, отец-Онуфрий охрипло обмолвился: - О, ослепительная, обворожительная... Отдайся одноразово отшельнику одинокому... Отрочица-Ольга, «острым оком» обозрев отца-Онуфрия, ответствовала официозно: - Отойди, олигофрен отёчный.. Образина ограниченная... Отребьем опаскудиться отказываюсь... Отрицательным ответом Ольги оконфуженный, отец-Онуфрий отчебучил: - Одумайся, одиозная... Отдайся... Озолочу... Обедню отслужу... Обеспечу-одену-обую... Опекунством обеспечу... «Особняк отгрохаю», опосля... - Отвали, орангутанг от остракизма отупевший, оспою обезображенный... - отрезала отрочица-Ольга. Очковтиратель отец-Онуфрий отчаялся окончательно... Остервенело отбросив одежды, он оголил огромный, основательно опухший, «орган». Опытная «отрочица» одномоментно оценила очевидное «откровение». Отдалась она очень оперативно, относительно охотно... Осеменив Ольгу, осоловевший от оргазма, отец-Онуфрий объявил осипло: - Оставайся особою осведомлённо-основательной, ответственной... Ослушания «отцовскаго» опасайся, обременённости огорчительной остерегайся... Одеваясь, он охамело осклабился: - Отрекаюсь от «отступницы» осквернённой! Осуждаю, овцу опостылую! Оревуар!!! Ольга окаменела... Отец-Онуфрий «отвесил оплеуху» отрочице. Очнувшись от ощутимого оскорбления, она озлоблённо ощетинилась: - Остепенись, отче!!! Отдай оговоренное!!! Обещал облагодетельствовать, однако... Отец-Онуфрий освирипел: - Отлипни, оторва! Округою ославлю! Охаю огульно! Облюю-обоссу, оборванку! Отрубями обкормлю! Обиженная отвратительным обманом, Ольга ожесточённо откусила отцу-Онуфрию «окаянный отросток». Оскоплённый отец-Онуфрий, от обескровия, одночасьем околел...
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минин евген
минин евген
кацапские конвульсии
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Ща забульбенят всем анафему.
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