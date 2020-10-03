В Киеве на взятке погорел подполковник полиции – СМИ

В Киеве во время получения взятки задержали заместителя начальника следственного отдела Дарницкого УП ГУНП подполковника полиции Александра Билыка.

Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook. Отмечается, что задержание произошло в субботу, 3 октября.

Правоохранитель, как сказано в сообщении, получал неправомерную выгоду в 3 тысячи долларов якобы за закрытие дела.

Задержание подполковника. Киев Оперативный / Facebook

"Сегодня, 3 октября в Дарницком районе города Киева, работниками СБУ, ГБР, ДВБ при получении неправомерной выгоды 3 тыс. долларов за закрытие дела, задержан заместитель начальника следственного отдела Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве подполковник полиции Билык Александр Андреевич", – сказано в сообщении.

Киев Оперативный / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-прокурор Днепропетровской местной прокуратуры погорел на крупной взятке. Его задержали и направили в суд обвинительное заключение.