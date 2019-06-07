В Киеве на воду аварийно сел самолет: все подробности ЧП

В пятницу, 7 июня, в Киеве на 19 километре Брест-Литовского шоссе приземлился на озеро легкий многоцелевой самолет АН-2.

На борту воздушного судна находились три человека. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Киева (чтобы посмотреть фото, проскрольте вниз).

В 15:16 руководителю полетов аэродрома "Чайка" от командира экипажа самолета АН-2 поступила информация о том, что по техническим причинам самолет будет садиться на воду рядом с селом Чайка. В 15:38 самолет совершил аварийную посадку на озере.

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

Самолет находился на поверхности озера на расстоянии 100 метров от берега. Одному из участников аварии удалось самостоятельно выбраться из самолета и добраться до берега еще до прибытия на место сотрудников службы спасения.

Как впоследствии стало известно, человек сумел известить об аварии свидетелей и передать информацию в службу 101. Других двух пострадавших водолазы Главного управления деблокировали с судна и доставили к берегу с помощью надувной лодки и водолазно-спасательного оборудования.

Всех пострадавших передано работникам медицинской помощи. Двое из них госпитализированы.

На месте происшествия работало 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава подразделений ГУ ДСНС Украины в городе Киеве, спасатели КГГА, представители правоохранительных органов и медики. На месте до сих пор остаются водолазы и следственная группа. Обстоятельства происшествия и дальнейшая судьба самолета решаются.

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве на воду аварийно сел самолет kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах произошло ЧП с пассажирским самолетом. Это произошло из-за бездомной собаки, которая находилась на взлетной полосе.

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