В Киеве конфисковали партию элитных итальянских шуб на 50 млн

Сотрудники налоговой милиции в Киеве разоблачили лиц, продававших элитные итальянские шубы, не платя таможенные пошлины и налоги.
Задержание произошло под руководством Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.
"Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины налоговой милицией пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", – говорится в сообщении.
Изъято шубы общей стоимостью более 50 млн гривен
Пресс-служба ГПУ
Стоимость элитных шуб, изъятых во время обысков, составляет более 50 млн гривен. В суд подано ходатайство об аресте конфискованного имущества.
Изъято шубы общей стоимостью более 50 млн гривен
Пресс-служба ГПУ
Изъято шубы общей стоимостью более 50 млн гривен
Пресс-служба ГПУ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд обязал ГПУ выплатить уволенному прокурору Константину Кулику почти 1,6 млн гривен.
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