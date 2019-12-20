В Киеве конфисковали партию элитных итальянских шуб на 50 млн

Сотрудники налоговой милиции в Киеве разоблачили лиц, продававших элитные итальянские шубы, не платя таможенные пошлины и налоги.

Задержание произошло под руководством Генеральной прокуратуры Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины налоговой милицией пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину", – говорится в сообщении.

Изъято шубы общей стоимостью более 50 млн гривен Пресс-служба ГПУ

Стоимость элитных шуб, изъятых во время обысков, составляет более 50 млн гривен. В суд подано ходатайство об аресте конфискованного имущества.

Изъято шубы общей стоимостью более 50 млн гривен Пресс-служба ГПУ

Изъято шубы общей стоимостью более 50 млн гривен Пресс-служба ГПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд обязал ГПУ выплатить уволенному прокурору Константину Кулику почти 1,6 млн гривен.

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