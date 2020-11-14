В Киеве кафе оштрафовали за нарушение карантина выходного дня. Видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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  • На всей территории страны до конца ноября задействовали ограничения для "оранжевой" зоны

  • В субботу и воскресенье работу заведений общепита запретили

  • При этом заказывать еду на дом разрешили

В Украине ввели 'карантин выходного дня'

В Киеве одно из заведений общественного питания в центре города оштрафовали за несоблюдение карантина.

Видео опубликовал Telegram-канал "Типичный Киев". Штраф выписали, несмотря на все возражения работников кафе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первый пошел. Одно из столичных кафе на пл. Льва Толстого поймали на нарушении "карантина выходного дня", – говорится в сообщении.

Ограничения карантина выходного дня .
Полиция оштрафовала одно из столичных кафе

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, согласно решению правительства, карантин выходного дня будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября. Не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.

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