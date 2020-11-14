В Киеве кафе оштрафовали за нарушение карантина выходного дня. Видео

В Киеве одно из заведений общественного питания в центре города оштрафовали за несоблюдение карантина.

Видео опубликовал Telegram-канал "Типичный Киев". Штраф выписали, несмотря на все возражения работников кафе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первый пошел. Одно из столичных кафе на пл. Льва Толстого поймали на нарушении "карантина выходного дня", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, согласно решению правительства, карантин выходного дня будет продолжаться с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в ближайшие три недели – до 30 ноября. Не все города согласились пойти на усиление ограничений. Так, во Львове, Одессе, Днепре, Черкассах, Чернигове, Ривне, Мукачево, Ивано-Франковске и Славянске мэры отказались выполнять постановление Кабинета министров.