В Киеве из окна больницы для больных COVID-19 выпрыгнули двое мужчин. Фото 18+

В Киевской городской клинической больнице №4, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, за двое суток двое мужчин покончили с собой.

Об этом сообщили на странице Муниципальной стражи Киева в Telegram во вторник, 22 сентября. Отмечается, что оба пациента выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже.

"В киевской больнице за двое суток два человека покончили жизнь самоубийством. Оба выпрыгнули из одного и того же окна второго этажа. События произошли в Киевской городской клинической больнице №4, которая ориентирована на лечение коронавируса", – сказано в сообщении.

Отмечается, что наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в этой больнице.

"Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отговорить от последнего прыжка оба раза не дали результата. После падения проводились мероприятия реанимации, однако безуспешно", – отметили в учреждении.

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