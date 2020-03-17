В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро: города стали в пробках

Из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.
Поэтому с самого утра вторника, 17 марта, многие улицы в этих городах стоят в пробках (чтобы посмотреть кары, досролльте новость до конца).
Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но позже было решено не медлить.
В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро
Правительство объявило о незамедлительной остановке работы метро не только в столице, но и в Днепре и Харькове.
Примечательно, что многие жители не имеют возможности работать дистанционно, поэтому сегодня эти города могут погрузиться в настоящий транспортный коллапс.
Пробки в Киеве
Скриншот карты
Так, судя по карте транспорта онлайн, наземный транспорт в Киеве ходит, но уже наблюдаются значительные пробки. Такая же картина в Харькове и Днепре.
Работа транспорта в Киеве
Скриншот карты
Пробки в Харькове
Скриншот карты
Пробки в Днепре
Скриншот карты
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек.
При этом реальное количество случаев заражения коронавирусом в Украине может значительно превышать официальную статистику.
Ведь согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это порядка 400 человек, которые могут быть инфицированы.
В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции. Пациенты изолированы, им проводится симптоматическое лечение.
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