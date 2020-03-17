В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро: города стали в пробках

Из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения.

Поэтому с самого утра вторника, 17 марта, многие улицы в этих городах стоят в пробках (чтобы посмотреть кары, досролльте новость до конца).

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но позже было решено не медлить.

В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро

Правительство объявило о незамедлительной остановке работы метро не только в столице, но и в Днепре и Харькове.

Примечательно, что многие жители не имеют возможности работать дистанционно, поэтому сегодня эти города могут погрузиться в настоящий транспортный коллапс.

Пробки в Киеве Скриншот карты

Так, судя по карте транспорта онлайн, наземный транспорт в Киеве ходит, но уже наблюдаются значительные пробки. Такая же картина в Харькове и Днепре.

Работа транспорта в Киеве Скриншот карты

Пробки в Харькове Скриншот карты

Пробки в Днепре Скриншот карты

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек.

При этом реальное количество случаев заражения коронавирусом в Украине может значительно превышать официальную статистику.

Ведь согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это порядка 400 человек, которые могут быть инфицированы.

В Киеве в понедельник, 16 марта, были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции. Пациенты изолированы, им проводится симптоматическое лечение.

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