В Киеве COVID-19 заразились за сутки почти 450 человек

В Киеве по состоянию на 26 сентября обнаружен 21 492 случая коронавируса (COVID-19). За минувшие сутки заболевание нашли у 447 жителей столицы, что стало новым рекордом.

Об этом сообщается на официальном сайте СНБО, такую же информацию озвучил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Предыдущий рекордный показатель зафиксирован 12 сентября – 428 случаев COVID-19.

Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 350 пациентов (+8 за сутки). Выздоровели при этом 6387 киевлян (+132 за сутки).

Заболели:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;

21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

Заболели, в частности, 14 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 66, в Оболонском – 60 и в Деснянском – 58 случаев.

В Киевской области всего 8571 зарегистрированный случай коронавируса, из них за последние сутки – 141. Количество умерших составляет 171 (+1 за сутки), выздоровевших – 5233 (+58 за сутки).

СНБО

СНБО

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 26 сентября в Украине официально подтверждены 195 504 случая коронавирусной инфекции. Из них 3833 – обнаружены за прошедшие сутки, что является новым рекордом по суточному приросту.