В Киев прилетел еще один "самолет жизни" с масками и костюмами из Китая. Видео

Глеб Иванов Общество 12:49, 12.04.2020 Обновлено: 12:58, 12.04.2020

В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл очередной самолёт с медицинскими товарами из Китая для борьбы с коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает PavlovskyNEWS в Telegram, гуманитарная помощь состоит из масок, костюмов и тест-систем для определения COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сейчас 9 фур груженных масками, защитными костюмами и тест-системами под конвоем полиции направляются к месту хранения. Количество товара пока не разглашается", – говорится в сообщении.

Скриншот

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса. Позже, 29 марта, в Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от вирусных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз дал Украине 80 млн евро (около 2,5 млрд гривен) на борьбу с эпидемией коронавируса.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Наемники Путина убили украинского защитника в Вербное воскресенье: еще один ранен

Трамп впервые в истории ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США

В ВСУ резко выросло количество заболевших COVID-19

"Нам Украину храни!" DZIDZIO поразил исполнением "Молитвы" с оркестром

Пасха 2020 у католиков: как отмечается и чем отличается от православной