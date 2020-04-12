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12 апреля • обновлено в 13:44
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В Киев прилетел еще один "самолет жизни" с масками и костюмами из Китая. Видео

1.4т
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В Международный аэропорт "Борисполь" прибыл очередной самолёт с медицинскими товарами из Китая для борьбы с коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает PavlovskyNEWS в Telegram, гуманитарная помощь состоит из масок, костюмов и тест-систем для определения COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сейчас 9 фур груженных масками, защитными костюмами и тест-системами под конвоем полиции направляются к месту хранения. Количество товара пока не разглашается", – говорится в сообщении.

В Киев прилетел еще один "самолет жизни" с масками и костюмами из Китая. Видео

Скриншот

Напомним, 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса. Позже, 29 марта, в Украину прибыл второй самолет из Китая со средствами защиты от вирусных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз дал Украине 80 млн евро (около 2,5 млрд гривен) на борьбу с эпидемией коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Очередной товар для реализации в Украинских аптеках.
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

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