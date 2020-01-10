Все с пулевыми и осколочными: в Киев прибыл борт с тяжелоранеными героями Донбасса. Видеофакт

В пятницу, 10 января, в Киев в экстренном порядке прибыл борт с тяжело ранеными на Донбассе военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В киевский госпиталь из Харькова прибыл очень тяжелый борт с ранеными. Все воины с пулевыми и осколочными ранениями. Есть в очень тяжелом состоянии – их сразу везут в реанимацию. Война продолжается, с Нового года есть убитые и много раненых. Вчера убили 23-летнего воина и ранили четверых!" – написала она.

В Киев прибыл борт с тяжелоранеными героями Донбасса

Юсупова уточнила, что сдать донорскую кровь для раненых можно в центре крови в самом госпитале.

"Наши потребности не меняются: это спортивные костюмы, куртки на выписку, тапки, футболки, мыло, салфетки, из пищи колбаса, сыр, соки, йогурты, фрукты для перекуса. Из лекарств нам всегда нужны "Дексалгин" и "Кетанов" в ампулах, салфетки под раны, полотенца. Все это мы покупаем, если заканчивается. Все отчеты смотрите на моей странице", – добавила она, оставив банковские реквизиты для желающих помочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что погибшего 9 января под Красногоровкой военнослужащего 28 ОМБр звали Николай Довженко.

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