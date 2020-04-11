В Киев вместе с гуманитаркой прилетели украинцы из ОАЭ. Фото и видео
В аэропорту "Борисполь" под Киевом 10 апреля приземлился самолет из ОАЭ, которым 113 граждан Украины вернулись на Родину.
Чартерный рейс также доставил в страну первую партию гуманитарной помощи от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
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В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 000 медицинских халатов, 20 000 защитных масок, 500 000 перчаток, 30 000 пар защитной обуви, 15 000 комбинезонов и 6 000 литров дезинфицирующего средства.
Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.
Отмечается, что возвращение украинцев было организовано по поручению президента Владимира Зеленского Службой безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран.
Как отметил глава СБУ Иван Баканов, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Службы безопасности, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, Посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу Даби, а также других органов государственной власти обеих стран.
Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь. Он подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.
"Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером", – сказал в свою очередь посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Каабе.
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