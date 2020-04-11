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11 апреля • обновлено в 17:41
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В Киев вместе с гуманитаркой прилетели украинцы из ОАЭ. Фото и видео

2.6т
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В аэропорту "Борисполь" под Киевом 10 апреля приземлился самолет из ОАЭ, которым 113 граждан Украины вернулись на Родину.

Чартерный рейс также доставил в страну ​​первую партию гуманитарной помощи от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

ssu.gov.ua

В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 000 медицинских халатов, 20 000 защитных масок, 500 000 перчаток, 30 000 пар защитной обуви, 15 000 комбинезонов и 6 000 литров дезинфицирующего средства.

Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

ssu.gov.ua

Отмечается, что возвращение украинцев было организовано по поручению президента Владимира Зеленского Службой безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран.

Как отметил глава СБУ Иван Баканов, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Службы безопасности, Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, Посольства ОАЭ в Украине и Дипломатической миссии Украины в Абу Даби, а также других органов государственной власти обеих стран.

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

ssu.gov.ua

Баканов поблагодарил партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов и Посольство ОАЭ в Украине за помощь. Он подчеркнул, что это яркий пример международного взаимодействия в ситуации, когда все страны противодействуют новому вызову мирового масштаба.

"Объединенные Арабские Эмираты ведут борьбу с коронавирусом на территории собственного государства. Однако, несмотря на это, мы нашли возможность помочь Украине. Ведь украинский народ всегда был и есть для нас дружественным партнером", – сказал в свою очередь посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед Аль-Каабе.

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

ssu.gov.ua

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

Самолетом из ОАЭ 113 граждан вернулись в Украину

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми как минимум до осени 2020 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
украинцы за границей Авиаперелеты Карантин в Украине Коронавирус аэропорт "Борисполь" Новости Киева и Киевской области
Персоны
Иван Баканов Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
аэропорт Борисполь Служба безопасности Украины карантин фотографии видео
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Булах Петр
Булах Петр
Вже б і сиділи там, якого ...єра шастать по світу. Нормальні вже давно повернулись, хто хотів.
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Стёпка Кошкодав
Стёпка Кошкодав
В грузовом отсеке?
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
заразу вернули на родину
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Общество

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