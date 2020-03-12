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12 марта • обновлено в 22:45
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/ Общество

В Киев из Милана прибыл самолет с больными иностранцами - очевидец

7.6т
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В самолете, прибывшем из Милана в "Борисполь", много больных людей, которых особо никто не проверял на коронавирус перед посадкой в Италии.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевлянин Антон Гура, который летел вместе с ними. Он выложил несколько видео, на которых подробно описал ситуацию (чтобы посмотреть их все, проскролльте новость до конца).

"Весь самолет нужно на карантин": киевлянин показал видео с рейса из Милана в "Борисполь"

По словам киевлянина, иностранцев "буквально запихивали" в самолет, чтобы они быстрее покинули страну.

"У нас половина иностранцев, египтян, которые больны. Которые принимали "Терафлю" и просили дать им еще, потому что им было плохо. Они все погасили себе температуру. Непонятно, кто болен. Непонятно, кто принял жаропонижающее", – отметил киевлянин.

По его словам, на взлетно-посадочной полосе перед вылетом самолет простоял 2,5 часа. "Мы простояли 2,5 часа на взлетной полосе в Италии, потому что нас (пассажиров) добавляли, добавляли и добавляли. Никого не волновало кашель, не кашель. Всех запихивали в самолет", – уточнил он.

Гура отметил, что весь самолет стоило бы отправить на карантин по прибытию в Украину.

Позднее он выложил видео, на котором вместе с иностранцами едет в автобусе в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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Комментарии
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Cachko Elena
Cachko Elena
Так претензии к Италии имей,шляюююттся по всему миру, потом приезжают в неньку и привозят всякую заразу. сидите уже там...
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Дудченко Сергій
Дудченко Сергій
Називается, на тобі боже шо мені не гоже! Слів мало!!!)))
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